طبيب نفسي يحذر من خطورة الهواتف المحمولة على قدرات التركيز للأطفال

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يحذر الأطباء من خطورة الشاشات والأجهزة والهواتف المحمولة الذكية وتأثيراتها السلبية على الأطفال الصغار.

وفي هذا السياق، أوضحت دراسات حديثة أن جلوس الأطفال بالساعات أمام الشاشات سواء كانت الهواتف المحمولة أو التليفزيونات أو أجهزة الكمبيوتر، يعرضهم لمخاطر صحية بالغة الخطورة.

ومن ضمن هذه المخاطر : “جفاف العيون، وألم العمود الفقري، والرغبة في العزلة الاجتماعية”، بعدما أصبحت الشاشة صديقة للطفل بدل أسرته.

تأثيرات سلبية

وقال ألفارو بلباو، خبير إصابات الدماغ والمعالج النفسي، إن الأطفال دائمي الاستخدام لشاشات الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر يكونون أكثر انفعالاً وأقل من حيث قدرات الانتباه والذاكرة والتركيز من أولئك الذين لا يستخدمونها، وذلك وفقًا لما نشره موقع Sputnikarab.

ووجه الأخصائي النفسي نصيحة للآباء والأمهات بعدم السماح بالنظر في الشاشات للأطفال دون سن السادسة، وهو ما يتماشى مع توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

مشاكل نفسية وسلوكية

وأضاف أن الشاشات تعرض الأطفال لزيادة مخاطر المشاكل النفسية والسلوكية الناتجة عن زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال الصغار على أجهزة الهواتف والأجهزة الكمبيوتر.

وتابع الطبيب النفسي أن التطبيقات التي توجد علي الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر، تجعل الطفل يفقد الاهتمام بالأنشطة الأخرى التي تكون أكثر فائدة لنموه، مثل ممارسة الرياضة بمختلف مجالاتها وأيضًا القراءة، بجانب النواحي الاجتماعية الأسرية.

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