“بكاء وتضرع”.. مشاهد مؤثرة لجموع المصلين أثناء صلاة التهجد بالمسجد النبوي

تواصل- واس:

وثّقت “واس” مشاهد لجموع المصلين أثناء أدائهم صلاة التهجد في المسجد النبوي اليوم، تغشاهم السكينة والطمأنينة.

التهجد بالمسجد النبوي:

وترافقهم جهود تنظيمية وإرشادية هيأتها الجهات ذات العلاقة بخدمة المصلين والزائرين الذين قدموا من مختلف الدول ليشهدوا هذه الأيام والليالي المباركة من الشهر الفضيل في رحاب المسجد النبوي.

وأمّ المصلين الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم الذي تلا دعاء القنوت، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم.

ودعا أيضا أن يستجيب دعائهم, ويختم لهم شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

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