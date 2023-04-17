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توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 7 مناطق

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 7 مناطق

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 7 مناطق
٠٥:٠٢:٢٩ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقتي الجوف وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية سيول طقس الثلاثاء

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