بحفاوة وتقدير.. الأمير سلطان بن سلمان يكرم حفظة كتاب الله

تواصل- فريق التحرير:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل تكريم خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم ممن تميزوا علميا في مسيرتهم المهنية بجامع الأميرة سلطانة بنت تركي السديري رحمها الله بمدينة الرياض.

عرضاً مرئياً

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً لمنجزات الجامع خلال ثلاثة عقود، وعبر الاتصال المرئي قدم سموه ووزير الشؤون الإسلامية تهنئة للفائز بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقرآن الكريم لذوي الإعاقة وممثل المملكة في جائزة دبي لحفظ القرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها الـ 11 الطفل عبدالوهاب بن صفوان عولقي والذي حقق المركز الثالث في المسابقة.

واستعرض راعي الحفل الأمير سلطان بن سلمان في كلمته قصة بناء الجامع وتاريخه الحافل بالعطاء في تخريج حفظة كتاب الله عز وجل.

كما أشاد بالدور الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في العناية ببيوت الله ودعم ومساندة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، كما ثمن سموه الدور الذي تقوم به جمعية العناية بمساجد الطرق، قائلا إننا جميعا كمسؤولين ومواطنين علينا مسؤولية ولنا شرف العناية بالمساجد في كل مكان.

وألقى وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة نوه فيها بدعم ومساندة القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في تحفيز أبناء وبنات المملكة لحفظ كتاب الله العزيز.

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. التعليم تُعلن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج خادم الحرمين للابتعاث