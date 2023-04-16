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دراسة تدق ناقوس الخطر عن علاقة الأطفال بالهواتف المحمولة
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دراسة تدق ناقوس الخطر عن علاقة الأطفال بالهواتف المحمولة

دراسة تدق ناقوس الخطر عن علاقة الأطفال بالهواتف المحمولة

دراسة تدق ناقوس الخطر عن علاقة الأطفال بالهواتف المحمولة
٠٢:٥٥:١٦ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

كشف بحث جديد، أجرته مؤسسة Ofcom، عن امتلاك أطفال في سن مبكرة لأجهزة الهواتف النقالة.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت نتائج البحث، التي كشفت أن خُمس الأطفال في سن الثالثة والرابعة في بريطانيا لديهم الآن هاتف محمول.

الأطفال وهواتف المحمول:

وأوضحت النتائج أن الأطفال يستخدمونه بالفعل لمشاهدة المواقع المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب الإلكترونية.

بينما كانت 69 % هي نسبة الأبناء الذين يسلّم لهم الآباء هواتف من أجل التسلية لفترة وجيزة.

وعقب اكتشاف أن واحداً من كل خمسة أطفال لديه هاتفه الخاص، صرحت مفوضة الأطفال في إنجلترا أنه لا ينبغي أن تكون لديهم هواتف على الإطلاق.

وقالت رئيسة مؤسسة Ofsted ” أماندا سبيلمان” إنها لا تعتقد أنه يجب إعطاء الأطفال هاتفاً في سن مبكرة جداً.

رأي الصحة العالمية:

كما دعمت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي وأن الأطفال دون سن الثانية يجب ألا يشاهدوا أي شاشات.

وأوضحت أنه يجب أيضا ألا يقضي الأطفال دون الخامسة من العمر أكثر من ساعة أمام الشاشة.

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الكلمات الدلالية:
الاطفال الاطفال والمحمول الهواتف المحمولة دراسة بريطانية

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