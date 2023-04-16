في يوم واحد.. 3 أشخاص ينهون حياتهم بعاصمة عربية

تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، أمس الأحد، أنه تم تسجيل ثلاث حالات لأشخاص أنهوا حياتهم في مناطق عدة بالعاصمة العراقية بغداد.

3 أشخاص ينهون حياتهم ببغداد:

وذكرت صحيفة ” السومرية نيوز”، أن شاباً أنهى حياته داخل محل لبيع المواد الاحتياطية بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة فضوة عرب.

كما تم تسجيل حالة أخرى لفتاة أنهت حياتها شنقا داخل منزلها في مدينة الصدر.

فيما تم تسجيل حالة ثالثة لرجل قام بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة المنصور.

حريق بمطار نينوى:

وفي وقت سابق تسبب حريق في التهام صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء حينها في بيان بأن السوداني عقد في المطار اجتماعا ضم وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، موضحاً أن السوداني استمع إلى إيضاح من المسؤولين المعنيين حول الحادثة.

ووجه السوداني بمتابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحرائق في ظرف يومين فقط، ودعا إلى إجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه، كما وجه اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.

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