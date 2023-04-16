تعرف على أسرع طرق لخفض مستوى السكر في الدم؟

تواصل – فريق التحرير:

ينصح أطباء بضرورة مراعاة ارتفاع مستوى السكر في الدم، لأصحاب الأمراض المزمنة، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى طرق سريعة لخفض مستوى السكر.

وهناك 3 طرق يمكن الاعتماد عليها لخفض مستوى السكر في الدم في أسرع وقت ممكن، حسب موقع “الكونسلتو” نقلا عن “Very Well Health”، وهي:

1- المشي والنشاط البدني

يعتبر المشي من أسرع الطرق التي تساهم في خفض السكر في الدم دون الحاجة إلى تناول الأدوية، لأن النشاط البدني بشكل عام يقلل مقاومة الأنسولين ويساعد الجسم على تحويل الجلوكوز إلى طاقة، ومن ثم ينخفض السكر على الفور، ويدوم ذلك لمدة 24 ساعة وأكثر.

3- شرب كمية كبيرة من المياه

يساعد شرب كمية كبيرة من المياه على تعزيز قدرة الكلى على طرد السكريات عبر البول، ومن ثم تنخفض مستويات السكر في الدم مرة أخرى، مع العلم بأن هذه الطريقة تأخذ وقتًا أطول نسبيًا مقارنة بالمشي وتناول الجرعات الفائتة من الدواء.

اقرأ أيضا:

5 علامات تظهر على الوجه تشير للإصابة بالسكري

3- تناول الأدوية التي فات موعدها

من الممكن أن يؤدي عدم تناول الجرعات في موعدها إلى ارتفاع سكر الدم بشكل ملحوظ، وفي هذه الحالة، يجب تناول الدواء سريعًا فور ارتفاع السكر وتذكر موعد الجرعة.