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شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب الدوادمي
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب الدوادمي

شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب الدوادمي

شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب الدوادمي
٠٢:٣٢:١٠ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، حالة مطرية غزيرة على أحياء جنوب محافظة الدوادمي.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة جنوب الدوادمي، مساء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها  البلاد والعباد.

لحظة إنقاذ شخص

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة إنقاذ، شخص علق وسط السيول بعد غرق سيارته في الدوادمي.

ويظهر الفيديو مياه السيول تحيط بالسيارة من جميع الجوانب، بينما صعد قائدها على السقف في انتظار المساعدة.

مواطن يقتحم السيل

كما يظهر تدخل مواطن لإنقاذ قائد السيارة، حيث قاد مركبته، واقتحم السيل لإنقاذ الشخص العالق بسيارته وسط السيول، وتمكن من إخراجه.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار غزيرة الدوادمي

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