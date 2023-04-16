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6 خدمات تقنية لتسهيل رحلة المعتمرين عبر تطبيق توكلنا
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6 خدمات تقنية لتسهيل رحلة المعتمرين عبر تطبيق توكلنا

6 خدمات تقنية لتسهيل رحلة المعتمرين عبر تطبيق توكلنا

6 خدمات تقنية لتسهيل رحلة المعتمرين عبر تطبيق توكلنا
٠٢:٢٧:١١ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر “تويتر”، صورة توضيحية لأبرز خدمات التقنيات الذكية التي تُساهم في تسهيل رحلة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر تطبيق “توكلنا خدمات”.

مواقيت الصلاة واتجاه القبلة

وأوضحت الصورة، أبرز الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار الحرمين وهي:

1- بوابة المناسك

2- مواقيت الصلاة

3- المصحف الشريف

4- اتجاه القبلة

5- بطاقة تصريح دخول الاعتكاف

6- خدمة التبرع السريع لإحسان

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خاصية جديدة

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق “توكلنا” عن إضافة خاصية جديدة لإبلاغ المعتمر في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وقال التطبيق إنه يمكن للمعتمر الاستفادة من خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين”، من خلال عدد من الخطوات، والتي تبدأ بالدخول على قائمة الخدمات ثم بوابة المناسك، واختيار إصدار تصريح جديد.

4 خطوات 

وأشار  إلى أن الخطوات تشمل ما يلي:

1- اختيار نوع التصريح.

2- الضغط على (استمرار).

3- تحديد المستفيد.

4- إضافة مرافق إن وُجد وذلك عبر قائمة المستفيدين مع إظهار التصاريح وسبب عدم الأهلية.

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