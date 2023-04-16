سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة
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وجبة البطاطس البيوريه، من الوجبات التي تصلح للسحور، بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتنوعها الغذائي، وإمكانية تحضيرها بالكثير من الطرق.
المقادير:
2 ½ كيلو من البطاطس (حمراء اللون، حوالي 6 إلى 7 بطاطس متوسطة)
3 أو 4 فصوص من الثوم (اختيارى)
ملعقة صغيرة ملح كوشير (الكمية حسب الرغبة)
كوب ماء (أو شوربة دجاج أو خضار قليلة الملح)
½ كوب من الحليب كامل الدسم (يمكن استبداله بالقشطة)
3 ملاعق كبيرة من الزبدة
فلفل أسود حسب الرغبة (طازج)
بقدونس مفروم الطازج (اختيارى)
ثوم مفروم طازج (اختيارى)
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طريقة التحضير:
1- تقطيع البطاطس إلى مكعبات صغيرة
2- وضع البطاطس فى الوعاء، وإضافة الثوم، بعد تقشيره وفرمه
3- إضافة الملح إلى البطاطس مع الماء أو الشوربة، وغلق الوعاء جيدًا، ويفضل استخدام حلة الضغط
4- طهو البطاطس على ضغط عالٍ لمدة 8 دقائق ثم رفعه عن النار سريعًا، وفى هذه الأثناء، على سطح الموقد أو فى الميكروويف يتم تسخين الحليب مع الزبدة حتى يسخن وتذوب ويندمجا سويًا.
5- إضافة الحليب الساخن أو مزيج القشدة والزبدة، أثناء الاستمرار فى الهرس حتى تصبح البطاطس ناعمة وقوامها كريمى، ثم وضع بعض من سائل الطهى إليها حتى تصل إلى القوام المطلوب.