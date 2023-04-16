سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة

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وجبة البطاطس البيوريه، من الوجبات التي تصلح للسحور، بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتنوعها الغذائي، وإمكانية تحضيرها بالكثير من الطرق.

المقادير:

2 ½ كيلو من البطاطس (حمراء اللون، حوالي 6 إلى 7 بطاطس متوسطة)

3 أو 4 فصوص من الثوم (اختيارى)

ملعقة صغيرة ملح كوشير (الكمية حسب الرغبة)

كوب ماء (أو شوربة دجاج أو خضار قليلة الملح)

½ كوب من الحليب كامل الدسم (يمكن استبداله بالقشطة)

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

فلفل أسود حسب الرغبة (طازج)

بقدونس مفروم الطازج (اختيارى)

ثوم مفروم طازج (اختيارى)

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طريقة التحضير:

1- تقطيع البطاطس إلى مكعبات صغيرة

2- وضع البطاطس فى الوعاء، وإضافة الثوم، بعد تقشيره وفرمه

3- إضافة الملح إلى البطاطس مع الماء أو الشوربة، وغلق الوعاء جيدًا، ويفضل استخدام حلة الضغط

4- طهو البطاطس على ضغط عالٍ لمدة 8 دقائق ثم رفعه عن النار سريعًا، وفى هذه الأثناء، على سطح الموقد أو فى الميكروويف يتم تسخين الحليب مع الزبدة حتى يسخن وتذوب ويندمجا سويًا.

5- إضافة الحليب الساخن أو مزيج القشدة والزبدة، أثناء الاستمرار فى الهرس حتى تصبح البطاطس ناعمة وقوامها كريمى، ثم وضع بعض من سائل الطهى إليها حتى تصل إلى القوام المطلوب.