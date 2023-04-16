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سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة
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سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة

سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة

سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة
٠٢:١٦:٢٠ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجبة البطاطس البيوريه، من الوجبات التي تصلح للسحور، بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتنوعها الغذائي، وإمكانية تحضيرها بالكثير من الطرق.

المقادير: 

2 ½ كيلو من البطاطس (حمراء اللون، حوالي 6 إلى 7 بطاطس متوسطة)

3 أو 4 فصوص من الثوم (اختيارى)

ملعقة صغيرة ملح كوشير (الكمية حسب الرغبة)

كوب ماء (أو شوربة دجاج أو خضار قليلة الملح)

½ كوب من الحليب كامل الدسم (يمكن استبداله بالقشطة)

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

فلفل أسود حسب الرغبة (طازج)

بقدونس مفروم الطازج (اختيارى)

ثوم مفروم طازج (اختيارى)

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طريقة التحضير:

1- تقطيع البطاطس إلى مكعبات صغيرة

2- وضع  البطاطس فى الوعاء، وإضافة الثوم، بعد تقشيره وفرمه

3- إضافة الملح إلى البطاطس مع الماء أو الشوربة، وغلق الوعاء جيدًا، ويفضل استخدام حلة الضغط

4- طهو البطاطس على ضغط عالٍ لمدة 8 دقائق ثم رفعه عن النار سريعًا، وفى هذه الأثناء، على سطح الموقد أو فى الميكروويف يتم تسخين الحليب مع الزبدة حتى يسخن وتذوب ويندمجا سويًا.

5- إضافة الحليب الساخن أو مزيج القشدة والزبدة، أثناء الاستمرار فى الهرس حتى تصبح البطاطس ناعمة وقوامها كريمى، ثم وضع بعض من سائل الطهى إليها حتى تصل إلى القوام المطلوب.

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