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براتب 9250 ريال.. نيوم تعلن عن توفر عشرات الوظائف

براتب 9250 ريال.. نيوم تعلن عن توفر عشرات الوظائف

براتب 9250 ريال.. نيوم تعلن عن توفر عشرات الوظائف
٠٢:١٢:٥١ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

إداري موارد بشرية.

مهندس مدني.

محاسب.

مراقب المستندات.

مهندس إنشاءات مدني.

مدير الإنشاءات.

ضابط HSE

مهندس مدني (راتب 7500 – 9250)ريال.

حارس أمن.

مشرف أمن.

مهندس مدني.

إداري مشروع.

أخصائي موارد بشرية.

مدير لوجستي.

مدير الواجهة.

محامي.

مدير الموارد البشرية.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية فرص عمل نيوم وظائف شاغرة

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