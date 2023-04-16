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معهد التقنيات الورقية والصناعية يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
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معهد التقنيات الورقية والصناعية يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

معهد التقنيات الورقية والصناعية يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

معهد التقنيات الورقية والصناعية يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
٠٢:١٢:٤٠ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في كبرى شركات إنتاج الورق (بمدينة جدة) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:

شروط الالتحاق بالبرنامج:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على الشهادة الثانوية العامة وبنسبة لا تقل عن 70٪.
– أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
– أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام (التدريب بدوام كامل).

المزايا أثناء التدريب:

– المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.
– يتمتع المتدربون بتغطية تأمينية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للالتحاق بالمعهد.
– يتم إصدار التأمين الطبي (للمتدرب فقط) في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.
– يستلم المتدرب مكافأة شهرية مجزية أثناء التدريب.
– توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية، الزي الرسمي).
– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
– الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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المزايا بعد التدريب:

– الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .
– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
– العمل في مقر الشركة الموظفة .
– راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.

مدة التدريب:

مدة التدريب (سنتين) تبدأ خلال شهر (مايو 2023م) ويعتبر المتدرب موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة.

للإطلاع على تفاصيل البرنامج: إضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/9/25هـ (الموافق 2023/4/16م) عن طريق الرابط: إضغط هنا

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