هل يجوز قضاء رمضان في عشر ذي الحجة؟

تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عن سؤال حول جواز قضاء رمضان في العشر الأول من ذي الحجة، أو من بينها يوم عرفة.

الخلط بين الأيام

وقال الفوزان، في مقطع مصور، تداوله متابعو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه لا يجب الخلط بين هذه الأيام، حيث يجب على المرء أن يبادر بقضاء الأيام الواجب قضاؤها من رمضان، وإن استطاع أن يصوم يوم عرفة فيكون لما فيه من خير وجزيل ثواب، وأيضا صيام عشر ذي الحجة، لما فيها من الأجر.

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هل المعاصي والذنوب تُنقص من أجر الصائم؟

وفي وقت سابق، أكد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، أن الذنوب تُنقص من أجر الصائم لقول النبي ﷺ: “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”.

وأشار إلى أن النبي ﷺ نبه أن من لم يدع المعاصي فإن هذه المعاصي إذا كثرت منه فقد لا يُؤجر على هذا الصيام.

على الصائم أن يحتاط ويحذر من ضياع صيامه

وأكد أنه على الصائم أن يحتاط ويحذر من ضياع صيامه بسبب المعاصي والذنوب.

وإن كان صيامه هو إبراءً للذمة ومكتمل الأركان، لكنه ينقص من الأجر بحسب المعاصي التي يرتكبها الشخص حال صيامه.

🔺الإجابات المختصرة🔺

الحلقة 532 صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ويوم عرفة

العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرةhttps://t.co/7QPdpH3knh pic.twitter.com/H0l2vH6Qjf — الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) April 16, 2023

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