دول عربية تطالب السودان بحفظ أمن مواطنيها على أراضيها.. ماذا قالوا؟

تواصل- فريق التحرير:

طالبت دول عربية السودان بالحفاظ على حياة مواطنيها، على إثر الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأصدرت “خارجية المملكة، بيانا، للتنبيه على مواطني المملكة المقيمين في السودان، بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها الخرطوم.

بيان الخارجية

وقال بيان الوزارة إنه: نظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة.

الكويت تدرس إجلاء مواطنيها

أعلنت دولة الكويت، مساء الأحد، إنها تدرس إجلاء رعاياها من السودان، بسبب المخاطر التي تحيط بهم على خلفية الأحداث الجارية.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تتابع أوضاع مواطنيها العالقين في السودان نتيجة التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد”.

وأضافت أنها “تجري حاليا اتصالاتها مع السلطات المعنية في السودان الشقيق لدراسة كافة البدائل الممكنة لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين بما في ذلك إجلائهم متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك”.

مصر تطالب الحفاظ على سلامة مواطنيها

فيما دعت الخارجية المصرية في بيان، إلى “ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان، وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية”.

الجزائر ولبنان

وأعلنت الخارجيتان الجزائرية واللبنانية في بيانين منفصلين، عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد جاليتهما في السودان، مع دعوتهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

المغرب

كما طلبت الخارجية المغربية من رعاياها في الخرطوم عبر تويتر، “عدم مغادرة المنازل في الوقت الراهن وتوخي الحيطة والحذر”، داعية مواطنيها إلى تأجيل سفرهم للسودان حاليا.

قتلى ومصابين

والأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أن الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” أودت بحياة 56 مدنيا وأصابت 595 آخرين بينهم جنود.

اتهامات وحرب

والسبت، تبادل الجيش وقوات “الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش قوات “الدعم السريع” بـ”المتمردة”.

وأعربت عواصم ومؤسسات دولية وعربية وإقليمية، عن قلقها من تداعيات القتال في السودان، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات وتغليب الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة، غير أن القتال مستمر لليوم الثاني.