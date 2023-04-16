أهم 10.. نقل جزء من ملكية أرامكو وحساب المواطن يصدر توضيحًا هامًا واغتيال على الهواء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأحد، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. بيان مهم حول إيجارات سكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم في جدة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم في جدة بلغت نحو 600 مليون ريال.. المزيد هنا

عاجل.. انتشال جثامين 3 أطفال غرقوا بسيول في القصيم

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكنت من انتشال أطفال أغرقتهم السيول الجارية نتيجة الأمطار الغزيرة على القصيم.. المزيد هنا

العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع.. المزيد هنا

“التعليم” تدرس منح الإدارات صلاحيات التوظيف

قال وزير التعليم الدكتور ،يوسف بن عبدالله البنيان، إنه يتم حاليا دراسة منح إدارات التعليم صلاحيات التوظيف.. المزيد هنا

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على الرياض حتى الثانية من صباح الإثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربةٍ مثارة.. المزيد هنا

الصندوق العقاري يعلن عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر إبريل

كشف الصندوق العقاري عن موعد ايداع الدعم السكني لشهر إبريل الجاري.. المزيد هنا

عاجل.. مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش خلال اشتباكات السودان

ذكرت قناة “العربية في خبر عاجل، مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني خلال الاشتباكات التي تجددت صباح اليوم الأحد.. المزيد هنا

تنويه مهم من حساب المواطن لمن يملكون سجلاً تجاريًا!

قال “حساب المواطن”، إن امتلاك سجل تجاري لا يحرم من استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.. المزيد هنا

توضيح عاجل من “التأمينات” حول تقديم موعد صرف المعاشات بسبب العيد

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، توضيحًا عاجلًا بشأن تقديم موعد صرف المعاشات بسبب العيد.. المزيد هنا

ولي العهد: إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في “أرامكو” إلى شركة “سنابل للاستثمار”

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.. المزيد هنا

الهند.. مقتل النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف على الهواء مباشرة

قُتل النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف على الهواء مباشرة من مسافة قريبة على أيدي مهاجمين مجهولين في الهند.. المزيد هنا