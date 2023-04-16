الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب شرق حائل
أهم 10.. نقل جزء من ملكية أرامكو وحساب المواطن يصدر توضيحًا هامًا واغتيال على الهواء
الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2023م
“الصحة” تحذر من متلازمة موت الرضع المفاجئ.. وتكشف السبب
لصوص حمقى حاولوا سرقة كابل الكهرباء.. شاهد ماذا حدث لأحدهم؟
“نبراس”: الترابط الأسري أهم عوامل الوقاية من آفة المخدرات

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب شرق حائل

شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب شرق حائل

شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب شرق حائل
١٢:٣٨:٢٧ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب شرق حائل، مساء أمس الأحد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة ، الشرقية و منطقة الجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضا:

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على الرياض حتى الثانية من صباح الإثنين

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار حائل حائل

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. «مُسن» يدهس شرطياً بـ «توك توك»

شاهد.. «مُسن» يدهس شرطياً بـ «توك توك»

١٢:٥٩ ص، الثلاثاء، ٢٨ أغسطس ٢٠١٨
تلاوة تؤثر القلوب للشيخ ياسر الدوسري من صلاة العشاء بالمسجد الحرام

تلاوة تؤثر القلوب للشيخ ياسر الدوسري من صلاة العشاء بالمسجد الحرام

١١:٣٢ م، الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٠
شاهد.. مطب ذكي يعاقب السيارات المُسرعة فقط

شاهد.. مطب ذكي يعاقب السيارات المُسرعة فقط

٠٢:٤٢ م، الأحد، ١٣ أغسطس ٢٠١٧
شاهد.. رضيعة تفاجئ خالها برد فعل غير متوقع أثناء مداعبته لها

شاهد.. رضيعة تفاجئ خالها برد فعل غير متوقع أثناء مداعبته لها

٠٤:٥٤ م، السبت، ٢٥ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *