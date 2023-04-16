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لأول مرة منذ ألف عام.. وادي الرمة يجري مرتين في نفس العام
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لأول مرة منذ ألف عام.. وادي الرمة يجري مرتين في نفس العام

لأول مرة منذ ألف عام.. وادي الرمة يجري مرتين في نفس العام

لأول مرة منذ ألف عام.. وادي الرمة يجري مرتين في نفس العام
٠١:١٦:٢٣ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

للمرة الثانية خلال عام واحد، يجري وادي الرمة، حتى بلغ مصب وادى النساء بمنطقة القصيم، بين محافظة البدايا والخبراء والرس.

أمطار غزيرة

ويعتبر جريان الوادي من الظواهر النادرة التي تسجل في تاريخه، لا سيما وأن بعض الأبحاث أشارت إلى أن هذه الظاهرة لم تحدث منذ نحو ألف عام، حسب “الإخبارية”.

وتزامنا مع هطول أمطار غزيرة في قطاع منابع وادي الرمة، بداية من عقلة الصقور، ووادي ساحوق، والدوامي، تلقت هذه الأماكن العالية، كميات غزيرة من المياه، تجاوز 28 مل، أدت إلى جريان وادي الرمة.

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أعظم أودية الجزيرة

ويعد وادي الرمة من أعظم وأطول وأشهر الأودية في الجزيرة العربية، وهو الأوحد الذي يقطعها من الغرب إلى الشرق، مشيرًا إلى أنه يعد من الظواهر الطبيعية في المملكة.

وقال الباحث د. خالد الزعاق، في وقت سابق، إنه خلال العصور المطيرة كان هذا الوادي أشبه بالنهر الجاري من مرتفعات الحجاز إلى شط العرب، كما أنه في عصر التصحر، قطعت أوصاله الرمال فتحول إلى 3 أجزاء هي وادي الرمة، وادي الأجردي، ووادي الباطن.

تحول إلى نهر جاف في عصر الجفاف

وأشار إلى أنه خلال عصر الجفاف تحول الوادي إلى نهر جاف ينهض ثلاث مرات كل سنة، ومع التغيرات المناخية بدأ يجري على فترات متقاربة، مؤكدًا أن الوادي كان أحد طرق التجارة العالمية قديمًا الرابطة بين آسيا وإفريقيا.

في وقت سابق، كان الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، تسائل عن إمكانية حدوث  الأمر الذي لم يقع في التاريخ الحديث، استنادًا إلى امتلاء وادي الرمة بكامل طاقته لأول مرة منذ 14 عامًا.

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