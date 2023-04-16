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“الصحة” تحذر من متلازمة موت الرضع المفاجئ.. وتكشف السبب
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“الصحة” تحذر من متلازمة موت الرضع المفاجئ.. وتكشف السبب

“الصحة” تحذر من متلازمة موت الرضع المفاجئ.. وتكشف السبب

“الصحة” تحذر من متلازمة موت الرضع المفاجئ.. وتكشف السبب
١٢:٠٣:٣٥ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من تدخين أحد الوالدين، حيث يزيد من احتمالية حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، وحدوث العيوب الخلقية للجنين، أو وفاته قبل الولادة.

تأثير التدخين على الإنجاب:

وحذرت الصحة من تأثير التدخين على الإنجاب وتأثيراته السلبية على المرأة والرجل :

1-قد يصعب على المرأة أن تحمل، ويمكن أن يؤثر أيضا على صحة طفلها قبل الولادة وبعدها ويسبب الإجهاض.

2- يمكن أن يؤثر على الحيوانات المنوية لدى الرجال ويقلل من الخصوبة ويزيد من مخاطر العيوب الخلقية للجنين.

مخاطر التدخين:

1-متلازمة موت الرضع المفاجيء.

2- الحمل خارج الرحم.

3- الولادة المبكرة.

4- وفاة الطفل قبل الولادة.

5- انخفاض الوزن عند الولادة.

6- عيوب خلقية في الفم وفي الوجه مثل ” الشفة الأرنبية والشق الحلقي”.

7- مضاعفات في المشيمة مثل المشيمة الملتصقة وانفصال المشيمة.

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الكلمات الدلالية:
التدخين الجنين الصحة خطر التدخين

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