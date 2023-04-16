الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2023م

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أعلن صندوق التنمية الصناعية (الصندوق الصناعي) عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين للرجال والنساء (برامج نخب للعام 2023م) المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:

1- برنامج نخب الإئتمان

التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

2- برنامج نخب دراسات السوق

التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

3- برنامج نخب المهندسين

التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها (الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها).

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).

– حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).

– حديث التخرج ( من خريجي العام 2021 وما بعده).

– معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.

– في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق (إفادة تخرج) أو (سجل أكاديمي) يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.

المزايا المُقدمة للمرشحين:

– تدريب منتهي بالتوظيف الفوري (للرجال والنساء).

– مكافأة شهرية.

– مكافأة أداء سنوية.

– بدل سكن وبدل نقل.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي للمتدرب ووالديه.

– التطوير الشخصي والمهني.

– اكتساب خبرات مميزة.

– اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.

– فرص تدريب خارجي خلال البرنامج.

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معلومات عن البرنامج:

– يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف

– يقام البرنامج لمدة سنتين (24) تشمل تدريب على رأس العمل وتدريب خارجي.

– سيتم تحديد موعد إقامة البرنامج (قريباً).

نبذة عن البرنامج:

امتدادًا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته التراكمية، التي تزيد عن 47 عامًا في مجال تطوير الكوادر الوطنية من خلال التدريب المتخصص والتدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي ثلاثة برامج تدريبية تحت مظلة برامج “نخب”، تهدف إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج، مما يدعم تلبية احتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي حيث يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم قريباً (خلال شهر مايو 2023م) عن طريق اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا