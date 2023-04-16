الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دول عربية تطالب السودان بحفظ أمن مواطنيها على أراضيها.. ماذا قالوا؟
شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب شرق حائل
أهم 10.. نقل جزء من ملكية أرامكو وحساب المواطن يصدر توضيحًا هامًا واغتيال على الهواء
الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2023م
“الصحة” تحذر من متلازمة موت الرضع المفاجئ.. وتكشف السبب
لصوص حمقى حاولوا سرقة كابل الكهرباء.. شاهد ماذا حدث لأحدهم؟

الرئيسية

 /

فرص

 /

الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2023م

الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2023م

الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2023م
١٢:٠٧:٣٥ ص، الإثنين، ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية الصناعية (الصندوق الصناعي) عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين للرجال والنساء (برامج نخب للعام 2023م) المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:

1- برنامج نخب الإئتمان
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

2- برنامج نخب دراسات السوق
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

3- برنامج نخب المهندسين
التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها (الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها).

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).
– حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).
– حديث التخرج ( من خريجي العام 2021 وما بعده).
– معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
– في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق (إفادة تخرج) أو (سجل أكاديمي) يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.

المزايا المُقدمة للمرشحين:

– تدريب منتهي بالتوظيف الفوري (للرجال والنساء).
– مكافأة شهرية.
– مكافأة أداء سنوية.
– بدل سكن وبدل نقل.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
– التطوير الشخصي والمهني.
– اكتساب خبرات مميزة.
– اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.
– فرص تدريب خارجي خلال البرنامج.

اقرأ أيضا:

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

معلومات عن البرنامج:

– يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف
– يقام البرنامج لمدة سنتين (24) تشمل تدريب على رأس العمل وتدريب خارجي.
– سيتم تحديد موعد إقامة البرنامج (قريباً).

نبذة عن البرنامج:

امتدادًا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته التراكمية، التي تزيد عن 47 عامًا في مجال تطوير الكوادر الوطنية من خلال التدريب المتخصص والتدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي ثلاثة برامج تدريبية تحت مظلة برامج “نخب”، تهدف إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج، مما يدعم تلبية احتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي حيث يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم قريباً (خلال شهر مايو 2023م) عن طريق اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الصندوق الصناعي برنامج تطوير الخريجين برنامج منته بالتوظيف

مواد ذات صلة

المزيد
«الحرس الوطني» تدعو 77 من المرشحين على وظائفها للمطابقة

«الحرس الوطني» تدعو 77 من المرشحين على وظائفها للمطابقة

١٢:٠٧ ص، الثلاثاء، ٢٥ مايو ٢٠٢١
صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

٠٥:٤٣ م، الخميس، ١٩ يناير ٢٠٢٣
“الخدمات الأرضية” تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير

“الخدمات الأرضية” تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير

١٠:٤٠ م، السبت، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
رابط التقديم.. “صدارة للكيميائيات” تطرح وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس

رابط التقديم.. “صدارة للكيميائيات” تطرح وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس

١٠:٠٦ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *