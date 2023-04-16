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إهداءات رمضانية للأشخاص ذوي الإعاقة من شؤون الحرمين
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إهداءات رمضانية للأشخاص ذوي الإعاقة من شؤون الحرمين

إهداءات رمضانية للأشخاص ذوي الإعاقة من شؤون الحرمين

إهداءات رمضانية للأشخاص ذوي الإعاقة من شؤون الحرمين
١١:١٤:٣٨ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة “إهداءات رمضانية” لتقديمها لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصصة تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

إهداءات لذوي الإعاقة:

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ماهر بن سعيد السويهري أن المبادرة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام .

وأضاف أنه تم توفير كافة الخِدْمات الإنسانية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير إهداءات رمضانية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة في المواقع المخصصة، واستقبالهم وتقديم لهم خدمة الإرشاد المكاني.

كما تم تقديم الضيافة ووجبات إفطار لهم ضمن حملة الرئاسة ” خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا ” تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول ” لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن.

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الكلمات الدلالية:
إهداءات رمضانية ذوي الإعاقة رمضان المبارك شؤون الحرمين

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