122 طالبا وطالبة في تصفيات المرحلة الأولى لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن والسنة النبوية بعسير

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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تصفيات مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية التي أطلقتها وزارة التعليم للعام الحالي، وأشرفت على تنفيذها بتعليم المنطقة إدارة النشاط الطلابي.

تنافس 1959 طالبا

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري، أن المسابقة شهدت تنافس 1959 طالباً وطالبة من جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي، في مساراتها الثلاثة، التي تضمنت مسار حفظ القرآن الكريم، ومسار تلاوة القرآن الكريم، ومسار حفظ متون السنة النبوية.

ولفت إلى أنه تنافس منهم في ختام تصفيات المرحلة الأولى على مستوى إدارة التعليم 122 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن المسابقة اختتمت بتأهل 20 طالباً وطالبة لمنافسات المرحلة الثانية للمسابقة بين الطلاب والطالبات المؤهلين على مستوى إدارات التعليم التي ستقام خلال المدة من 12 إلى 19 من شهر شوال المقبل، وتستضيفها “عن بعد” إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

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هدف المسابقة

وأضاف العمري أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم، وتقوية ارتباط الطلبة بالقرآن الكريم وعلومه، والتشجيع على تطبيق مبادئ القرآن والسنة النبوية في الحياة اليومية ورعاية القدرات الفائقة وتحفيزها وتكريمها.