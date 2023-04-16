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نهاية سعيدة.. إندونيسية فارقت الحياة وهي تقرأ القرآن في رمضان (فيديو)
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نهاية سعيدة.. إندونيسية فارقت الحياة وهي تقرأ القرآن في رمضان (فيديو)

نهاية سعيدة.. إندونيسية فارقت الحياة وهي تقرأ القرآن في رمضان (فيديو)

نهاية سعيدة.. إندونيسية فارقت الحياة وهي تقرأ القرآن في رمضان (فيديو)
١٠:٥٧:٤٧ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية سعيدة لإندونيسية فارقت الحياة وهي تقرأ القرآن الكريم بالمسجد خلال شهر رمضان.

فارقت الحياة وهي تقرأ القرآن:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، المرأة الإندونيسية وهي تتلو القرآن مع عدد من النساء في حلقة تلاوة قرآنية، ولكنها سقطت فجأة وفارقت الحياة وكان المصحف الشريف بيديها.

وفاة معتمرة:

وقبل أسابيع توفيت زوجة جراح مصري، أثناء أداء العمرة في الحرم المكي الشريف.

وكتب حينها الدكتور عبدالمنعم الخطيب، أستاذ الجراحة بكلية الطب فى جامعة أسيوط المصرية في رثاء زوجته هبة القباني، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”،: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعي زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي”.

وأضاف: “وأشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها، أمي بعد أمي وأختًا لأختي”.

وتابع في رثائها: “صوامة قوامة تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات، وعزائنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة وفي شهر رمضان وهي صائمة”.

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الكلمات الدلالية:
اندونيسية حسن الخاتمة قراءة القران منوعات

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