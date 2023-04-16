لصوص حمقى حاولوا سرقة كابل الكهرباء.. شاهد ماذا حدث لأحدهم؟

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حادث سرقة في مدينة بالمكسيك، انتهى نهاية غير متوقعة لأحد اللصوص.

أحد اللصوص يطير!

وظهر اللصوص في مدينة (سان لويس) المكسيكية، في مقطع فيديو، بعد أن أسقطوا عمود إنارة في أحد الشوارع لسرقة الكيابل الموجودة داخله لكن خلال عملية السرقة، اصطدمت سيارة بالعمود مما تسبب بطيران أحد اللصوص في منظر خيالي.

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لصوص يتصلون بالشرطة

وفي واقعة غريبة، جرت في وقت سابق، اتصل أحد اللصوص بالطوارئ في مدينة فلوريدا الأمريكية، من أجل الحصول على المساعدة في نقل أغراض مسروقة.

اكتشاف اللصوص

وتوجهت قوة من الشرطة إلى منزل في فلوريدا، بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك.

وتوصل أفراد الشرطة إلى أنه لا أحد يعيش في المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته، بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحا، حسب وسائل إعلام.