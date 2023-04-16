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أبشر: 4 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها عبر البريد
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أبشر: 4 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها عبر البريد

أبشر: 4 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها عبر البريد

أبشر: 4 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها عبر البريد
١٠:٤٥:٠٧ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة أبشر خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، أن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوي ةالوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

خطوات تنفيذ الخدمة

– اختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمات الهوية الوطنية

– اختيار تفعيل الهوية الوطنية

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الحفاظ على الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التأكيد على أهمية المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة خلال 15 يومًا من فقدانها.

وقالت إن هذا الإجراء مهم كي لا يترتب على ذلك أي غرامات مالية.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الإبلاغ عن طريق خدمة “الإبلاغ عن الوثائق المفقودة” للمواطنين والمواطنات إلكترونيًا في منصة “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

شروط الخدمة

• يجب أن تتضمن عملية الإبلاغ الإلكتروني الوثائق التالية:

• بطاقة الهوية الوطنية.

• بطاقة العائلة – سجل الأسرة.

• شهادة الميلاد.

• شهادة الوفاة.

• إرفـاق نمـوذج رقـم 58 والخـاص بالتبليـغ عـن الوثائـق المفقـودة لـدى الإدارة العامـة للأحوال المدنيـة.

•  عند تأكيد البلاغ لا يمكن إلغاؤه عن طريق أبشر.

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