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بعد إعلان السيطرة.. الاشتباكات تتجدد في محيط قيادة الجيش السوداني

بعد إعلان السيطرة.. الاشتباكات تتجدد في محيط قيادة الجيش السوداني

بعد إعلان السيطرة.. الاشتباكات تتجدد في محيط قيادة الجيش السوداني
١٠:٣٤:٢٨ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني، وعناصر قوات الدعم السريع، في محيط القيادة العامة للجيش، في العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية، وتستهدف مناطق سكنية في الخرطوم، محذرا المواطنين من “القصف العشوائي” للدعم السريع.

وحسب “العربية” صرح الجيش السوداني أن القوات المتبقية من الدعم السريع تريد نشر الفوضى والرعب، مؤكدا اتباع قواعد الاشتباك المهنية لمنع وقوع ضحايا مدنيين.

الصراع مستمر

ورغم التصريحات الدولية، والتواصل مع أطراف الأزمة السودانية، المتمثلة في رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلا أن الصراع المحتدم في الشارع مازال مستمرا.

تضرر مطار الخرطوم

وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع التقطتها الأقمار الاصطناعية، حجم الدمار الذي أصاب مناطق واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وتضرر مطار الخرطوم الدولي والجسور المؤدية إليه، وعدد من الطائرات تم تدميرها بالكامل، منها طائرة الأمم المتحدة، وأخرى تابعة لشركات خاصة.

وحاول فريقا الصراع في السودان، السيطرة على 3 نقاط رئيسة واستراتيجية، وهي مطارات مروي، والخرطوم، ومطار الأبيض.

 

اجتماع لبحث الوضع بالسودان

وعلى الجانب الدبلوماسي، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان.

وأوضح السفير زكي في تصريح له، أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية ومصر.

الجيش تمكن من السيطرة على الأوضاع

وقال مندوب السودان بالجامعة العربية: إن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع.

وأوضح أن الوساطات فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالجيش، وان الدعم العربي مطلوب للتهدئة، مطالبًا بتوصيات واضحة برفض التدخلات الخارجية.

وأكد أن الأزمة الراهنة شأن داخلي وجاري العمل على حلها، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في شارع النيل بالقرب من القصر الرئاسي.

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دور المملكة

وصباح اليوم، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، اتصالين هاتفيين، بطرفي النزاع في السودان.

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

وشدّد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

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أخبار السودان الأزمة السودانية السودان حميدتي دور المملكة عبدالفتاح البرهان مطار الخرطوم الدولي وزير الخارجية

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