الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“نبراس”: الترابط الأسري أهم عوامل الوقاية من آفة المخدرات
122 طالبا وطالبة في تصفيات المرحلة الأولى لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن والسنة النبوية بعسير
إهداءات رمضانية للأشخاص ذوي الإعاقة من شؤون الحرمين
نهاية سعيدة.. إندونيسية فارقت الحياة وهي تقرأ القرآن في رمضان (فيديو)
أبشر: 4 خطوات لتفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها عبر البريد
تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على الرياض حتى الثانية من صباح الإثنين

الرئيسية

 /

دولي

 /

إيران.. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

إيران.. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

إيران.. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية
١٠:٣٣:٠٧ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- وكالات:

حكم القضاء الإيراني بحبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق “الخطأ”، عام 2020.

من عام إلى 3 أعوام

وذكرت وكالة أنباء “ميزان” الإيرانية، اليوم الأحد، أن محكمة عسكرية في العاصمة طهران، قضت بسجن 9 عسكريين لفترات تتراوح بين 1 إلى 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بسجن قائد وحدة منظومة الدفاع الجوي التي تم استهداف الطائرة الأوكرانية من خلالها، لمدة 13 عاماً.

الاستئناف مفتوح

وأبقت المحكمة العسكرية، باب الاستئناف على قرارها  بشأن العسكريين مفتوحاً.

وفي 8 يناير2020، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737” في طهران بعد دقائق من إقلاعها؛ ما أسفر عن مصرع جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب؛ لحظة مرورها فوق “منطقة عسكرية حساسة” إثر “خطأ بشري”.

اقرأ أيضا

أبرزها إيران والدعم الإضافي.. مجلس الوزراء يجتمع اليوم ويتخذ 11 قرارًا مهمًا

الكلمات الدلالية:
اسقاط طائرة ايران حبس عسكريين طائرة اوكرانية

مواد ذات صلة

المزيد
ألمانيا تتراجع وتشدد على تمسكها بـ«العزل الإجباري» لمكافحة كورونا

ألمانيا تتراجع وتشدد على تمسكها بـ«العزل الإجباري» لمكافحة كورونا

٠٢:١٢ ص، السبت، ١٦ أبريل ٢٠٢٢
أمّ تحبس «طفلها» وتقيّده 12 عاماً بالإمارات

أمّ تحبس «طفلها» وتقيّده 12 عاماً بالإمارات

٠١:٤٨ م، الثلاثاء، ١٣ مارس ٢٠١٢
عاجل.. الشرطة الأمريكية تقبض على المشتبه به في مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو

عاجل.. الشرطة الأمريكية تقبض على المشتبه به في مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو

٠٩:١٣ ص، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
زلزال بقوة 4.9 يضرب كوريا الجنوبية

زلزال بقوة 4.9 يضرب كوريا الجنوبية

٠٢:٠٢ م، الثلاثاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *