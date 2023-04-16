إيران.. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

تواصل- وكالات:

حكم القضاء الإيراني بحبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق “الخطأ”، عام 2020.

من عام إلى 3 أعوام

وذكرت وكالة أنباء “ميزان” الإيرانية، اليوم الأحد، أن محكمة عسكرية في العاصمة طهران، قضت بسجن 9 عسكريين لفترات تتراوح بين 1 إلى 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بسجن قائد وحدة منظومة الدفاع الجوي التي تم استهداف الطائرة الأوكرانية من خلالها، لمدة 13 عاماً.

الاستئناف مفتوح

وأبقت المحكمة العسكرية، باب الاستئناف على قرارها بشأن العسكريين مفتوحاً.

وفي 8 يناير2020، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737” في طهران بعد دقائق من إقلاعها؛ ما أسفر عن مصرع جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب؛ لحظة مرورها فوق “منطقة عسكرية حساسة” إثر “خطأ بشري”.

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