الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لحظة إنقاذ شخص علقت سيارته وسط السيول بالدوادمي (فيديو)
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في “مسك”
العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع
أكثر من 36 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الطبية بالمسجد النبوي
الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية يستقبل أكثر من 35 ألف مكالمة حتى 23 رمضان
جمعية البرّ في مكة المكرمة تقدم وجبات الإفطار والسحور لضيوف الرحمن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لحظة إنقاذ شخص علقت سيارته وسط السيول بالدوادمي (فيديو)

لحظة إنقاذ شخص علقت سيارته وسط السيول بالدوادمي (فيديو)

لحظة إنقاذ شخص علقت سيارته وسط السيول بالدوادمي (فيديو)
٠٩:٥٤:٤٥ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة إنقاذ شخص علق وسط السيول بعد غرق سيارته في الدوادمي.

ويظهر الفيديو مياه السيول تحيط بالسيارة من جميع الجوانب، بينما صعد قائدها على السقف في انتظار المساعدة.

كما يظهر تدخل مواطن لإنقاذ قائد السيارة، حيث قاد مركبته، واقتحم السيل لإنقاذ الشخص العالق بسيارته وسط السيول، وتمكن من إخراجه.

انتشال أطفال بالقصيم:

وقبل ساعات أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكنت من انتشال أطفال أغرقتهم السيول الجارية نتيجة الأمطار الغزيرة على القصيم.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها انتشلت 3 أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

اقرأ أيضا

تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الكامل وخليص

كما توقع سقوط زخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السيول امطار السعودية انقاذ شخص سيارة عالقة

مواد ذات صلة

المزيد
«تعليم الرياض» يدشن الموقع الإلكتروني لبرنامج ريادة الأعمال «إنتاجي»

«تعليم الرياض» يدشن الموقع الإلكتروني لبرنامج ريادة الأعمال «إنتاجي»

١٠:٠٥ م، الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠١٥
«هيئة مكة»: تطوير المشاعر المقدسة سيستغرق 6 سنوات

«هيئة مكة»: تطوير المشاعر المقدسة سيستغرق 6 سنوات

١١:٤٢ ص، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦
«التجارة» تعدل اللائحة التنفيذية للغرف التجارية والصناعية بعد 37 عاما من إصدارها

«التجارة» تعدل اللائحة التنفيذية للغرف التجارية والصناعية بعد 37 عاما من إصدارها

٠٦:٠٢ م، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
وزير الخارجية الروسي: لا اتفاق بين القوى العالمية على دور الأسد في سوريا

وزير الخارجية الروسي: لا اتفاق بين القوى العالمية على دور الأسد في سوريا

٠٢:٤٥ م، الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *