لحظة إنقاذ شخص علقت سيارته وسط السيول بالدوادمي (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة إنقاذ شخص علق وسط السيول بعد غرق سيارته في الدوادمي.

ويظهر الفيديو مياه السيول تحيط بالسيارة من جميع الجوانب، بينما صعد قائدها على السقف في انتظار المساعدة.

كما يظهر تدخل مواطن لإنقاذ قائد السيارة، حيث قاد مركبته، واقتحم السيل لإنقاذ الشخص العالق بسيارته وسط السيول، وتمكن من إخراجه.

انتشال أطفال بالقصيم:

وقبل ساعات أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكنت من انتشال أطفال أغرقتهم السيول الجارية نتيجة الأمطار الغزيرة على القصيم.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها انتشلت 3 أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

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تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الكامل وخليص

كما توقع سقوط زخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.