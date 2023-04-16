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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في “مسك”

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في “مسك”

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في “مسك”
٠٩:٤٨:٣٨ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) عن إتاحة التقديم على (21) برنامج للجنسين (لحملة الثانوية فأعلى) منها برامج (عن بعد) ، وذلك وفق التفاصيل التالية :

البرامج:

سبارك بالتعاون مع منشآت

برنامج الموظف المهني المبتدئ للأمم المتحدة

مسك الانطلاق 4.0

حاضنة مسك للمبادرات

برنامج الذكاء الاصطناعي.

برنامج تصميم تجربة المستخدم (مكثف).

برنامج قادة 2023.

برنامج مسك للتدريب على رأس العمل.

مدرسة مسك لرواد الأعمال – ماستر كلاس.

اكتشف مسارك

برنامج مسك للإعداد المهني

صوت الشباب 2 (مهارات المناظرة)

تجربة العمل الافتراضي – مستشار مبتدئ في مجموعة بوسطن الاستشارية.

تجربة العمل الافتراضي.

تجربة العمل الافتراضي – محلل استجابة لحوادث الأمن السيبراني في اس تي سي.

تجربة العمل الافتراضي – التمويل الإسلامي في بلومبيرج.

تجربة العمل الافتراضي – مشرف الحوسبة الحسابية في مايكروسوفت.

تجربة العمل الافتراضي: مساعد محلل مخاطر تشغيلية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

تجربة العمل الافتراضي – محلل بيانات في STC.

مطور برمجيات – الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

مستشار مبتدئ في مجموعة بوسطن الاستشارية BCG.

للتقديم عبر هذا الرابط :

https://hub.misk.org.sa/ar/programs/

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