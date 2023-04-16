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العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع
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العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع

العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع

العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع
٠٩:٣٨:١١ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، العثور على طفلة نسيتها أسرتها على طريق “الدمام – الرياض” السريع.

تسليم الطفلة لذويها

وأضافت الوقات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن قواته في المنطقة الشرقية “عثرت على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة ولله الحمد”.

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التقيد بالأنظمة

في سياق متصل، نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق التقيد بالأنظمة لسالكي الطرق السريعة في السعودية، واتباع تعليمات السلامة خلال السفر على الطرق، خاصة مع تقلبات الأجواء التي تمر بها مناطق المملكة خلال هذه الايام.

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