تمزيق صورة “حمديتي” بعد إعلان السيطرة على مقر قوات الدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

تستمر الأزمة في السودان، فيما شهدت عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم انقطاعًا تامًا للكهرباء وسط اشتباكات عنيفة بين الأطراف المتصارعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السيطرة على مقر قوات الدعم السريع، وتمزيق صورة الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

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الجيش السوداني

في سياق متصل، نشر الجيش السوداني مقطع فيديو يوثق ويعرض شهادات لأسرى من الدعم السريع تم القبض عليهم بعد استسلامهم للقوات المسلحة.

وكشف أسرى الدعم السريع، أنهم سلما أنفسهم لقوات الجيش السوداني طواعية وأنهم نادمون على ما أقدموا عليه أنهم والقوات المسلحة أخوة.

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الجيش تمكن من السيطرة على الأوضاع

وقال مندوب السودان بالجامعة العربية: إن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع.

وأوضح أن الوساطات فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالجيش، وان الدعم العربي مطلوب للتهدئة، مطالبًا بتوصيات واضحة برفض التدخلات الخارجية.