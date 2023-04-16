الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية يستقبل أكثر من 35 ألف مكالمة حتى 23 رمضان

تواصل- واس:

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 35.000 مكالمة عبر الهاتف المجاني منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الثالث والعشرين منه.

وذلك للرد على السائلين من ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

نشر الوسطية والاعتدال

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

نخبة من دعاة الوزارة

ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني ( 8002451000 ) نخبة من دعاة الوزارة حيث تم اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك العمرة وفق الكتاب والسنة دون تشدد ولا تكلّف مع توفر مترجمين بلغات عالمية، حيث يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة.

وتمت الإجابة على أسئلتهم التي تتعلق بمناسك العمرة وأحكام شهر رمضان والزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات حيث قدم الدعاة والمترجمون (3542) ساعة عمل, إضافة إلى ذلك استقبال الهاتف المجاني (63360) مكالمة تم الرد عليها آليًا.

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