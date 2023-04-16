جمعية البرّ في مكة المكرمة تقدم وجبات الإفطار والسحور لضيوف الرحمن

تواصل- واس:

شاركت جمعية البرّ في مكة المكرمة من بداية شهر رمضان المبارك في برنامج “إفطار صائم”، حيث قدمت الكوادر الميدانية التابعة للجمعية , وجبات إفطار بمواصفات عالية الجودة ومغلفة بشكل آمن للصائمين من قاصِدِي بيت الله الحرام.

وذلك في مواقف حجز السيارات في حي الزايدي بمكة، في ظل إدارة كوادر إدارية وإشرافية متخصصة ومشاركة مجموعة من المتطوِّعين .

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى توفير وجبة إفطار صائم ووجبة السحور للمعتمرين المتواجدين في حجز الزايدي ضمن الضيافة الرمضانية.

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بياري أن الجمعية تهدف من خلال برامجها الرمضانية لهذا العام ١٤٤٤هـ خدمة أكثر من نصف مليون معتمر في حجز الزايدي.

كما قدّم الشكر لجميع شركاء النجاح الذي ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات النوعية وعلى رأسهم لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومنصة إحسان، وجميع القطاعات الأمنية المتواجدة في حجز الزايدي.

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