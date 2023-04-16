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صور.. استخراج جملين سقطا في حفرة قرب مسجد بدولة خليجية

صور.. استخراج جملين سقطا في حفرة قرب مسجد بدولة خليجية

صور.. استخراج جملين سقطا في حفرة قرب مسجد بدولة خليجية
٠٩:١٢:٤٩ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن عناصر الإطفاء في الكويت، من إخراج جملين سقطا في حفرة قرب مسجد على طريق الوفرة.

بلاغ بسقوط جملين

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية، يفيد بسقوط جملين في حفرة مياه بالقرب من مسجد على طريق الوفره 306 مقابل مدينة صباح الأحمد.

تكسير الخرسانة

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء عريفجان ومركز البحث والإنقاذ لموقع البلاغ وعند وصول الفرق قاموا بعملية تكسير الخرسانة لتوسيع فجوة الجورة وتم إخراج الجملين دون أن تلحق بهما أضرار تذكر.

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جمال محتجزة

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل تواجد مجموعة من الإبل فوق أحد الجبال وقد علقت بين الصخور.

وخلال الفيديو تبدو “الإبل” هزيلة وضعيفة ولم تأكل منذ فترة طويلة.

ويقوم موثق الفيديو بالدعاء المتواصل، حتى يتم إنقاذها مما هي فيه حيث تواجه صعوبة شديدة في النزول للأسفل.

السيول المتدفقة

في سياق آخر، ووسط أجواء شتوية وحالة من عدم الاستقرار، جرت السيول المتدفقة بمناطق جنوب المملكة، وملأت الأودية والشعاب والطرقات في الباحة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول التي جرت كالأنهار وجرفت معها قطيعًا من الإبل، والتي ظهرت وهي غارقة حتى الرقاب في مياه السيول والأمطار ولا تستطيع الحركة.

أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة

وهطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب.

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الكويت سقوط جمل سقوط جمل في حفرة منوعات

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