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وزير الخارجية بجري اتصالا بطرفي الأزمة في السودان.. التفاصيل
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وزير الخارجية بجري اتصالا بطرفي الأزمة في السودان.. التفاصيل

وزير الخارجية بجري اتصالا بطرفي الأزمة في السودان.. التفاصيل

وزير الخارجية بجري اتصالا بطرفي الأزمة في السودان.. التفاصيل
٠٦:٢٨:٤٢ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، اتصالين هاتفيين، بطرفي النزاع في السودان.

وشمل الاتصال كلٍ من سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد سمو وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.
وشدّد سمو وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

في سياق متصل ، أعلن الأمين المساعد للجامعة العربية، أن اللقاءات على المستوى الوزارة ستظل في حالة انعقاد دائم حتى حل الأزمة بالسودان.

الأزمة في السودان

وأكد في تصريحات له، أن الأزمة في السودان تفرض التدخل من أجل الحل، وأن الجامعة مستعدة لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء الأزمة.

ونقل تأكيد الجامعة على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني.

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الكلمات الدلالية:
البرهان السودان المملكة النزاع طرفا النزاع وزير الخارجية

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