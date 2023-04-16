عاجل.. تعرف على هدية طلاب المملكة الغالية بمناسبة العيد

تواصل – واس:

فاز المنتخب السعودي للفيزياء، بـ4 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2023 في دورته 20، والذي استضافته دولة أستونيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، ويُعد من أعرق المسابقات على مستوى العالم.

4 ميداليات ثمينة

وحصد المنتخب ميداليتين فضيتين، وميداليتين برونزيتين، من بين 91 طالباً يمثلون 9 دول، وفاز الطالب حسين قدح، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة بميدالية فضية بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2400 ساعة تدريبية في “موهبة”، على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب.

وحصل الطالب محمد البركات، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية على ميدالية فضية بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2400 ساعة تدريبية.

بينما حقق الطالب مازن الشخص، الصف الأول الثانوي من إدارة تعليم الأحساء ميدالية برونزية، بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2000 ساعة تدريبية، ونالت الطالبة روز السندي، الصف الأول الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية البرونزية الثانية بعد رحلة استعداد، تلقت خلالها 1700 ساعة تدريبية.

إنجاز غير مسبوق

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرة للجهود الشمولية والعلاقة التكامليّة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، وشركائهما الإستراتيجيين.

وتأتي مشاركة السعودية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية التي تقام بشراكة إستراتيجية تكاملية مع وزارة التعليم، حيث بَلغ رصيد المملكة من جوائز الأولمبياد منذ بداية مشاركات المنتخب السعودي عام 2020م، 16 ميدالية، من بينها ميدالية ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية.

ويعد أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، مسابقة إقليمية بدأت في عام 1992م، بالتعاون بين دولتي إستونيا وفنلندا، بهدف ترشيح الفرق المشاركة من الدولتين في الأولمبياد الدولي للفيزياء.

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