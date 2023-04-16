5 علامات تظهر على الوجه تشير للإصابة بالسكري

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كشفت أبحاث جديدة أن هناك عدد من الأعراض التي تنذر بالإصابة بمرض السكري.

ونشر موقع Times Of India نحو 5 أعراض تظهر على الوجه تشير إلى الإصابة بالسكري، وهي:

1- جفاف البشرة

2- تقشر الجلد حول العين

3- بطء التئام الجروح

4- تقرحات جلدية

5- بقع متقشرة لونها أصفر.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري.

وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي.

الصيام المتقطع

في سياق متصل، توصلت دراسة حديثة إلى فائدة جديدة للصيام المتقطع.

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أديلايد باستراليا، فإن الصيام المتقطع قد يتفوق على الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية عندما يتعلق الأمر بالوقاية من مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

الصيام المتقطع والنظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية

وقارن الباحثون، نظام الصيام المتقطع المقيَّد بالوقت مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لدى أكثر من 200 شخص، لمعرفة أيهما كان له تأثير أكبر على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وسُمح لمجموعة الأكل المقيدة بالوقت في الدراسة بتناول الطعام فقط بين الساعة 8 صباحًا و12 ظهرًا في أيام الصيام لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وتناولوا الطعام بشكل طبيعي للأيام الأربعة الأخرى.

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