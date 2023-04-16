عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار سيلية شرق المدينة المنورة

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة، جرت عصر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية والشعاب على منطقة المدينة ومحافظاتها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار سيلية جنوب الحناكية مع جريان الشعاب شرق المدينة المنورة.

هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل.

امطار سيلية جنوب الحناكية مابين ام شكاعا والحناكية صب وخير والشغايا تمشي شرق #المدينة_المنورة الان عصر الاحد ٢٥ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة وبل السحاب فهدالعوفي pic.twitter.com/E42xhofPei — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 16, 2023

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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