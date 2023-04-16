رمضان في تنزانيا.. تعظيم لحرمات الله

تواصل – فريق التحرير:

يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في تنزانيا بعد المسيحية، حيث يمثل المسلمون 34.1 في المائة من إجمالي السكان، وفقًا لتقديرات مركز بيو للأبحاث عام 2020.

وصول الإسلام إلى تنزانيا

ومثل الكثير من الدول الإفريقية، وصل الإسلام إلى هناك عن طريق التجار، وتحديدًا منذ القرن الأول الهجري، وظهرت آنذاك أقدم الإمارات الإسلامية علي ساحل شرقي إفريقيا، وهي امارة لامو على الساحل الشرقي الأفريقي شمال مدينة مومباسا.

وفي مستهل القرن الرابع الهجري ظهرت إمارات ماندي، وأوزي، وشاكه قرب دلتا نهر تانا في كينيا. وهكذا وصل الإسلام إلى الساحل الجنوبي من تنجانيقا في مستهل القرن الرابع الهجري، بل امتد حتى الجنوب.

وتتركز المجتمعات المسلمة في المناطق الساحلية مع وجود أغلبية مسلمة كبيرة أيضًا في بعض المناطق الحضرية الداخلية خاصة وعلى طول طرق القوافل السابقة.

والإسلام هو أكثر الأديان إنتشارًا في جزيرة زنجبار، حيث إن أكثر من 99في المائة من سكان الأرخبيل مسلمون. وأغلبهم من المسلمين السُّنة.

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المراكز الإسلامية في تنزانيا

وتوجد في تنزانيا العديد من المراكز الإسلامية، منها المجلس الإسلامي الأعلي التنزاني، الذي تأسس في سنة 1387 هـ – 1967 م، وكان اسمه السابق: المجلس الأعلي لجميع مسلمي شرقي أفريقيا.

وكان يضم وقتها مسلمي كينيا وتنزانيا وأوغندا ثم اقتصر نشاطه على تنزانيا ويشرف على إنشاء المساجد والمساجد والمدارس الابتدائية.

وتوجد حوالي 16 مدرسة متوسطة في أنحاء تنزانيا.

وأعادت الحكومة فتح 86 مسجدًا كانت قد أغلقتها بطريقة غير شرعية. وأما عدد الدعاة في كل تنزانيا 107 لخدمة التوعية الإسلامية لأكثر من 15 مليون مسلم.

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مركز الحرمين الإسلامي في دار السلام

انشئ هذا المركز من منطلق علاقات المملكة بالشعوب والتجمعات الإسلامية في أفريقيا في سنة 1397 هـ، ويضم مدرسة متوسطة لإعداد التلاميذ للتدريس في المدارس الإسلامية بتنزانيا، أو لإعدادهم لتلقي الدراسات الإسلامية العليا في خارج تنزانيا.

وتم تنفيد مشروع جديد لمركز الحرمين الإسلامي بتنزانيا ويضم مدرسة ثانوية ومركزًا صحيًا وسكنًا للمدرسين والطلاب. كما يوجد العديد من الهيئات والجمعيات والمراكز الإسلامية بتنزانيا.

وتقرر تدريس الدين في كل المراحل التعليمية بتنزانيا، وطلب من كل طائفة دينية أن تتكفل بالمدرسين وبالكتب والمقررات الدراسية، لكن يعاني المسلمون في تنزانيا العجز في المدارس والمدرسين وخصوصًا في الثقافة الدينية والتعليم المهني.

الاستعداد لرمضان منذ منتصف شعبان

ومنذ منتصف شهر شعبان، يبدأ المسلمون في تنزانيا الاستعداد لاستقبال شهر رمضان،

إذ يتم تزيين المساجد الشوارع والمحلات التجارية بالمصابيح والأنوار، كما تنشط الزيارات العائلية استعدادًا للشهر الكريم وتحضيرًا له.

وتغلق المطاعم التي يملكها المسلمون التنزانيون في النهار، ويعتبرون الجهر بالإفطار من أكبر الذنوب. لذلك تغلق المطاعم أبوابها خلال أوقات الصيام ولا تفتح إلا بعد صلاة المغرب وحلول موعد الإفطار.

وقبل أذان المغرب تقوم بعض المساجد بالإعلان عن موعد الإفطار بضرب الدفوف، ويتوجه أغلب السكان إلى بيوتهم وقليل منهم فقط من يذهب لصلاة المغرب أو التراويح في المساجد.

وتجرى الزيارات العائلية وتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بعد صلاة العصر. وتمتلأ المساجد عن آخرها فى رمضان، وينظم المسلمون الإفطارات الجماعية.

وتنظم مؤسسة الحكمة مسابقة قرآنية في رمضان، يشارك فيها حفظة القرآن من كل الدول.

ويعد التمر أساسيًا على موائد الصائمين في رمضان للصائم، اقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الماء المحلى بالسكر.

أما الوجبة الرئيسية فهي الأرز بجوز الهند مع الخضروات والأسماك، وبعد تناول الإفطار نجتمع مع العائلة حتى صلاة العشاء والتراويح، ثم نعود إلى المنزل مرة أخرى لصلاة قيام الليل، وتناول السحور.