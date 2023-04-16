مواقف المسجد النبوي.. تصميم هندسي بديع لتسهيل وصول الزوار

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بأشكال هندسية مميزة بديعة تناسب المكان، وبطابقين تحت ساحات المسجد النبوي، صُممت مواقف المسجد النبوي.

شـبكة عملاقـة من المداخل والمخارج

كما صُممت المرافق الموصلة إليه بشـبكة عملاقـة من المداخل والمخارج والطرق الموصلة في الاتجاهين، وبنية تحتية عظيمة ومن وظائفها التسهيل على زوار المسجد النبوي وصولهم إليه.

أنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات

وتقدر مساحة المواقف الإجمالية بـ ۱۹۹.۰۰۰ متر مربع مجهزة بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات من خلال ٦٧٩ كاميرا حديثة ووجود الحراسات الأمنية.

أكثر من ٨٠٠ طفاية حريق

إضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة، حيث يوجد أكثر من ٨٠٠ طفاية حريق و ۱۹۰ خرطوم إطفاء وقرابة ٢٣ ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق.

وتقع وحدات المواقف في جميع الجهات الغربية والجنوبية والشمالية والشرقية من المسجد النبوي.

الخروج والدخول من خلال 5 مداخل ومخارج

وتؤدي الطرق بداخلها للخروج والدخول من خلال 5 مداخل ومخارج فمن الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء.

ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبد المحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز رحمه الله.

مواقف المسجد النبوي داخلها ٢٤ وحدة للوقوف

وتضم مواقف المسجد النبوي داخلها ٢٤ وحدة للوقوف ۸ منها مخصصة للمشتركين و ١٦ وحدة للدفع الفوري تتسع كل وحدة لقرابة ١٨٤ سيارة.

١١٢ سلما كهربائيا للصعود لساحات المسجد النبوي

إضافة لتخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي المواقف على ١١٢ سلما كهربائيا للصعود لساحات المسجد النبوي، و١٢ مصعدا.

ويجسّد مشروعُ مواقف السيارات بالمسجد النبوي الشريف الاهتمامَ البالغ الذي توليه حكومة المملكة بالحرمين الشريفين.

وامتداداً للتوسعات المتلاحقة التي تهدف إلى العناية بتوسعتها وعمارتها, وتهيئة أحدث التقنيات والسبل لخدمة قاصديها.

مواقف السيارات” أسفل ساحات المسجد النبوي

وشيّدت “مواقف السيارات” أسفل ساحات المسجد النبوي على مساحة إجمالية تبلغ 199 ألف متر مربع, ضمن مشروع إنشاء وتحسين الساحات المحيطة بالمسجد من الناحية الشمالية والغربية والجنوبية.

وتعدّ نقطة الوصول الرئيسة للمسجد النبوي, وأحد أهم احتياجات الزائرين, وتمثّل بتصميمها الفريد الذي يساعد مرتاديها على سهولة الدخول والخروج.

جانباً من أوجه العناية بقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسير حركة تنقل ضيوف الرحمن والزائرين من المسجد النبوي وإليه.

مواقف السيارات بالأنفاق والطرق الرئيسة

وتتّصل مواقف السيارات في المسجد النبوي بالأنفاق والطرق الرئيسة المحيطة بالمنطقة المركزية على امتداد طريق الملك فيصل “الدائري الأول.

وتوفّر للمصلين إمكانية الوصول إلى مداخل المواقف عبر جميع الاتجاهات.

المواقف تتسع لحوالي 4200 سيارة

وتتألف من طابقين, وطابق للخِدْمات, وتتسع المواقف لحوالي 4200 سيارة, موزعة في 24 وحدة للوقوف, منها 8 وحدات مخصصة للمشتركين, و16 وحدة للدفع الفوري.

وتتّسع كل وحدة لحوالي 184 مركبة, وقد تم تزويدها بـ 48 جهاز محاسبة ذاتي, يمكّن الزائرين من الدخول والخروج.

ودفع السعر الرمزي بدون تدخّل بشري عبر نِقَاط الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها, والمتوافّرة عند مداخل الوحدات, بجوار السلالم الكهربائية.

تشغيل 679 كاميرا مراقبة أمنية

وتتميز مواقف السيارات التي تشرف عليها الإدارة العامة للأمن والسلامة والأبواب بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

بوجود أنظمة أمنية متقدّمة لتحقّق الأمن والسكينة للزائرين على سياراتهم وممتلكاتهم من خلال الحراسات على مدار الساعة, وتشغيل 679 كاميرا مراقبة أمنية.

أكثر من 800 طفاية حريق

إضافة إلى توفير جميع الاحتياطات اللازمة التي تشمل توفير أكثر من 800 طفاية حريق و 190 خرطوم إطفاء, و22915 ساتر مياه للحريق.

وتحوي الأدوار السفلية لساحات المسجد النبوي إضافة إلى مواقف السيارات, مرافقَ ودورات مياه لخدمة المصلين, وسلالم كهربائية متحركة وعادية.

تسهيل حركة الزوار عن طريق 30 مدخلاً

وذلك لتسهيل حركة الزوار عن طريق 30 مدخلاً تصل مواقف السيارات بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي إضافة إلى مصاعد لخدمة المعاقين بمواقف السيارات.