“أبل” تدخل تغييرا جذريا على المساعد الشخصي “سيري”

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كشف أحد المسربين أن شركة آبل تسعى لإدخال تغيير كبير في “سيري” (Siri).

وسيحتاج مستخدمو “سيري” قريبا فقط إلى قول “سيري” بدلا من “Hey Siri” (يا سيري) عند تنشيط المساعد الشخصي.

وسيتطابق التغيير مع “أليكسا”، المساعد الافتراضي من شركة أمازون المنافسة، والذي يتطلب من المستخدمين ببساطة قول “أليكسا” بدون كلمة “مرحبا” أولا.

ويمكن تنفيذه عبر أنظمة تشغيل متعددة من آبل، بما في ذلك iOS لأجهزة “آيفون”، بالإضافة إلى iPadOS وwatchOS وmacOS والمزيد.

في سياق متصل، كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية “أبل” عن إعادة استخدام 100% من مادة الكوبالت الموجودة في البطاريات القديمة المصممة لأجهزتها.

وأوضحت الشركة أنه سيتم كذلك إعادة استخدام 100% من لحام القصدير ورقائق الذهب المستخدمة في كل لوحات الدوائر الإلكترونية المصممة لأجهزة أبل بحلول 2025.

المكونات المغناطيسية

وأشارت إلى اعتزامها تصنيع كل المكونات المغناطيسية في أجهزتها من المعادن المعاد تدويرها.

من جهتها، قالت ليزا جاكسون، نائب رئيس أبل لشؤون البيئة والمبادرات الاجتماعية، إن هذه الخطة تتفق مع هدف أبل للوصول إلى تقديم منتجات محايدة كربونيًا بحلول 2030.

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