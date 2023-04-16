قبل العيد.. تعرف على طرق اكتشاف الحلوى المغشوشة والفاسدة

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تقوم بلدية مدينة جازان بأمانة المنطقة بجولات على محال ومنافذ بيع حلويات عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى أنها تقوم من خلال تلك الجولاات بالتأكد من مدى مطابقة الحيوات للمواصفات والمقاييس وطريق تحزينها وحفظها، في إطار جهودها الحثيثة لتقديدم خدماتها للمواطنين.

كما نشرت الأمانة عدة رسائل توعوية تمثلت بمجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها، منها

-مراجعة تاريخ الإنتهاء

-التأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى

-التأكد من أن جميع الحلويات مغلفة جيدة

-التأكد من سلامة الحلويات قبل شرائها واتباع العاملين بالاشتراطات الصحية.

https://twitter.com/jazansa/status/1647593607874977792?s=20

وبشكل عام، تحذر وزارة الصحة من أن الحلويات مصنوعة من السكر، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى حسب نوع الحلوى مثل المواد الدهنية والمواد الملونة والنكهات الاصطناعية.

وتنحصر القيمة الغذائية للحلويات في كونها مصدرًا كبيرًا للطاقة، ولا تمد الجسم بالعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ما عدا الشكولاته التي تحتوي على قدر من البروتينات في الحليب.

لذا نصحت بأنه لابد من استهلاكها بشكل معقول؛ لتجنب الآثار الضارة المترتبة على سوء استهلاكها.

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