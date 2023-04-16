تنويه مهم بشأن إمكانية حصول الزوجة على الدعم السكني أكثر من مرة

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أكد برنامج سكني، أنه لايحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: “أنا مستفيد من الدعم السكني وعلى وشك الانتهاء، هل بعد ما أنتهي من الأقساط زوجتي تستطيع الحصول على دعم سكني؟”.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” التابعة للبرنامج في حسابها عبر موقع “تويتر”: يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحده مره واحده فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة”.

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شروط الحصول على الدعم السكني:

يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن.

-يُعد المتقدم أو أحد أفراد أسرته المدرجين في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن في أي من الأحوال الآتية:

1. إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج. ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكناً بعد.

2. إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها لصندوق التنمية العقارية وتسلم عنها رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ على أن يطبق في شأنها المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.

3. إذا كان مستوفيًا لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه، ما لم يتعهد بعدم تقديم طلب للاستفادة منه والتنازل عن أحقيته في الاستفادة من البرنامج وفقًا للصيغة التي تحددها وزارة الإسكان بالتنسيق مع مقدم البرنامج.

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برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المائة كحد أدنى و100 في المائة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46مليارًا و200 مليون ريال.

خيارات البرنامج:

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة

-تمويل البناء الذاتي

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء

-تمويل برهن العقار

-دعم التمويل القائم.