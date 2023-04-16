عاجل.. بيان مهم حول إيجارات سكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم في جدة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم في جدة بلغت نحو 600 مليون ريال.

القرار يشمل الإزالة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم

وأوضحت في بيان لها، أن هذا ينطبق على الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

أمانة جدة ترصد أكثر من 4000 مخالفة مباني

يأتي هذا في وقت رصدت فيه أمانة محافظة جدة، 4,334 مخالفة مباني في عدد من الأحياء خلال شهر مارس.

وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري.

ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 1,831 موقعاً مخالفًا لتصحيح وضعهم نظاميًا.

اقرأ أيضًا:

100 ألف خدمة حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بجدة

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص.

إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية.

وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.