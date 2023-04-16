الجامعة العربية تُحذر من خطورة تصاعد أعمال العنف في السودان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأمين المساعد للجامعة العربية، أن اللقاءات على المستوى الوزارة ستظل في حالة انعقاد دائم حتى حل الأزمة بالسودان.

الأزمة في السودان تفرض التدخل

وأكد في تصريحات له، أن الأزمة في السودان تفرض التدخل من أجل الحل، وأن الجامعة مستعدة لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء الأزمة.

ونقل تأكيد الجامعة على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات الشعب السوداني.

وطالبت الجامعة بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء والمحافظة على مقدرات الشعب السوداني.

وأعربت عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة.

طالب المندوب السوداني في الجامعة العربية من الدول العربية المساعدة بتهدئة الأوضاع في بلاده.

الجيش تمكن من السيطرة على الأوضاع

وقال مندوب السودان بالجامعة العربية: إن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع.

السودان يطالب برفض الجامعة للتدخلات الخارجية

وأوضح أن الوساطات فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالجيش، وان الدعم العربي مطلوب للتهدئة، مطالبًا بتوصيات واضحة برفض التدخلات الخارجية.

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وأكد أن الأزمة الراهنة شأن داخلي وجاري العمل على حلها، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في شارع النيل بالقرب من القصر الرئاسي.

مصر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

فيما طالب المندوب المصري في الجامعة العربية، الأطراف السودانية بوقف فوري لإطلاق النار،

وبين أن القاهرة تؤكد التزامها بدعم السودان ووحدة أراضيه، وتحذر من خطورة التدخلات الخارجية في شؤون السودان.

وقال رئيس البعثة الأممية للسودان: إنه يشعر بالانزعاج من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت أممية في دارفور.

يأتي هذا في وقت كشف فيه الجيش السوداني، أن لديه 100 أسير من مليشيا الدعم السريع اعتقلوا في مطار مروي، نطارد فلول المتمردين في محيط المطار.