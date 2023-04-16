عاجل.. انتشال جثامين 3 أطفال غرقوا بسيول في القصيم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكنت من انتشال أطفال أغرقتهم السيول الجارية نتيجة الأمطار الغزيرة على القصيم.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها انتشلت 3 أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على القصيم

وتشهد منطقة القصيم الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وجريان للسيول المتدفقة.

واكدت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، يتوقع -بمشيئة الله- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تشمل عموم منطقة القصيم.

هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل.

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في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.