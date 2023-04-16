دراسة: “رائحة السيارة الجديدة” تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

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توصلت دراسة حديثة إلى أن رائحة السيارة الجديدة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأجرى الباحثون من جامعة هارفارد ومعهد بكين للتكنولوجيا الدراسة في ظروف واقعية بدلاً من المختبر.

ونظروا إلى الهواء في السيارات الجديدة التي تركت متوقفة في الخارج لمدة 12 يومًا على التوالي، واستخدموا أجهزة استشعار لمراقبة 20 مادة كيميائية شائعة الإنتاج.

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مستويات كيميائية مرتفعة

واكتشف الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية “سيل ريبورت فيزيكال سيانس”، مستويات كيميائية تجاوزت معايير السلامة الوطنية الصينية لجودة الهواء في السيارات.

وتجاوز الفورمالديهايد، وهو مركب معروف مسبب للسرطان، المعايير بنسبة 35 في المائة. في حين كانت مادة مسرطنة خطيرة أخرى، الأسيتالديهيد، أعلى بنسبة 61 في المائة.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2021 أنه يمكن أن يكون هناك “خطر محتمل” للأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في القيادة.

لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الأشخاص يمكن أن يكونوا في خطر حتى لو لم يقودوا سياراتهم لفترة طويلة.

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قضاء 30 دقيقة يوميًا في السيارة

وتوصل الباحثون إلى أن قضاء 30 دقيقة فقط يوميًا في السيارة يمكن أن يعرض الشخص لما يكفي من هذه المواد المسرطنة لتعريضه لخطر تجاوز معايير السلامة.

ويزيد الطقس الأكثر دفئًا أيضًا من مستويات المواد الكيميائية، بحسب الدراسة.

وبينما تركز العديد من الدراسات عادةً على درجة حرارة الهواء، أظهرت الدراسة الجديدة أن التأثير الأكبر جاء من درجة حرارة سطح المواد.

وكتب الباحثون: “تزيد هذه الملاحظات من فهمنا لآليات النقل والانبعاثات الكيميائية داخل المقصورة”.