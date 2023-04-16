في خطوات بسيطة.. طريقة عمل الأرز الحساوي بالدجاج

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يعد طبق الأرز الحساوي من الأطباق المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

وهذا الطبق يفضله الكثير من الأشخاص على مائدة رمضان ، وفيما يلي المقادير وطريقة تحضيره.

مقادير الأرز الحساوي:

أرزحساوي كوبان كبيران

زيت نباتي ملعقتان كبيرتان

1 بصل حجم كبير مفروم فرماً ناعماً

3ثوم فصوص

2 طماطم مفرومة

2 جزرمقطّع إلى شرائح

1 فلفل أخضر حار

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم

1 عيدان قرفة

ملعقتان كبيرتان سمن

قطع الدجاج في شرائح

طريقة التحضير

1 – في قدر على نار متوسطة، ضعي الدجاج، الماء، الملح، البهارات، القرنفل والهيل.

2 – أضيفي البصل واالجزر. أتركي المزيج على النار حتى ينضج الدجاج، حوالي 30 دقيقة.

3 – أخرجي الدجاج من القدر وضعيه في طبق جانباً. صفّي المرق داخل وعاء.

4 – في قدر على نار متوسطة، ذوّبي السمن، الثوم والبصل. قلّبي المكونات حتى تتداخل. زيدي القرفة ومعجون الطماطم. قلّبي المكونات حتى تتداخل.

5- أضيفي الفلفل الحار والجزر. قلّبي المكونات ثمّ زيدي الأرز وحرّكي المزيج.

6 – أضيفي مرق الدجاج على أن يغطّي الأرز بنسبة 1 سم. عند الغليان، خفّفي النار واتركي المزيج حتى ينضج الأرز، حوالي 30 دقيقة.

7- زيدي قطع الدجاج إلى الأرز وقلّبي المكونات بواسطة شوكة حتى لا تتكسر حبات الأرز.

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