في خطوات بسيطة.. طريقة عمل الأرز الحساوي بالدجاج
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يعد طبق الأرز الحساوي من الأطباق المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص.
وهذا الطبق يفضله الكثير من الأشخاص على مائدة رمضان ، وفيما يلي المقادير وطريقة تحضيره.
مقادير الأرز الحساوي:
أرزحساوي كوبان كبيران
زيت نباتي ملعقتان كبيرتان
1 بصل حجم كبير مفروم فرماً ناعماً
3ثوم فصوص
2 طماطم مفرومة
2 جزرمقطّع إلى شرائح
1 فلفل أخضر حار
3 ملاعق كبيرة معجون طماطم
1 عيدان قرفة
ملعقتان كبيرتان سمن
قطع الدجاج في شرائح
طريقة التحضير
1 – في قدر على نار متوسطة، ضعي الدجاج، الماء، الملح، البهارات، القرنفل والهيل.
2 – أضيفي البصل واالجزر. أتركي المزيج على النار حتى ينضج الدجاج، حوالي 30 دقيقة.
3 – أخرجي الدجاج من القدر وضعيه في طبق جانباً. صفّي المرق داخل وعاء.
4 – في قدر على نار متوسطة، ذوّبي السمن، الثوم والبصل. قلّبي المكونات حتى تتداخل. زيدي القرفة ومعجون الطماطم. قلّبي المكونات حتى تتداخل.
5- أضيفي الفلفل الحار والجزر. قلّبي المكونات ثمّ زيدي الأرز وحرّكي المزيج.
6 – أضيفي مرق الدجاج على أن يغطّي الأرز بنسبة 1 سم. عند الغليان، خفّفي النار واتركي المزيج حتى ينضج الأرز، حوالي 30 دقيقة.
7- زيدي قطع الدجاج إلى الأرز وقلّبي المكونات بواسطة شوكة حتى لا تتكسر حبات الأرز.
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