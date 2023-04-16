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بالفيديو.. سيارات عالقة وأخرى تكاد تغرق جراء سيول ضخمة في وادي الداث غرب القصيم
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بالفيديو.. سيارات عالقة وأخرى تكاد تغرق جراء سيول ضخمة في وادي الداث غرب القصيم

بالفيديو.. سيارات عالقة وأخرى تكاد تغرق جراء سيول ضخمة في وادي الداث غرب القصيم

بالفيديو.. سيارات عالقة وأخرى تكاد تغرق جراء سيول ضخمة في وادي الداث غرب القصيم
٠٤:٠٩:٢٠ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، أدت السيول الجارية كالأنهار لتوقف الطرق وغرق بعض السيارات والمركبات نتيجة الأمطار الغزيرة.

سيول ضخمة في وادي الداث غرب القصيم

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف علقت سيارات وأخرى تكاد تغرق جراء سيول ضخمة في وادي الداث غرب القصيم.

هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل.

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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