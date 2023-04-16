للأسبوع الرابع.. “النفط” يحقق مكاسب جديدة و”برنت” يقفز 1.4 %

تواصل – فريق التحرير:

حققت أسعار النفط مكاسب جديدة اليوم، لتستمر المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجل خام القياس العالمى ارتفاعا بنسبة 1.40% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.26%.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أكدت أن الطلب العالمى سيرتفع إلى مستوى قياسى جديد هذا العام بدعم من تعافى الاستهلاك فى الصين.

وقالت الوكالة إن تخفيضات الإنتاج الكبيرة التى أعلنتها الدول المنتجة فى تحالف اوبك المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا قد تزيد من نقص المعروض النفطى وتضر بالمستهلكين.

العقود الآجلة لخام برنت

ويوم الجمعة الماضية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% عند التسوية إلى 86.31 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.52 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.4%.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في تعاملات الخميس الماضي، رغم حذر المستثمرين ومخاوفهم من ركود محتمل في الولايات المتحدة وضعف الطلب على النفط.

وصعد خام برنت عند 87.14 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً، أو 0.2%، إلى 83.10 دولار.

ارتفاع قياسي

وارتفع الخامان القياسيان 2%، الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن التشديد النقدي السابق، الذي شهد رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، يزيد المخاوف من أن يؤدي تركيز الفيدرالي على وقف التضخم إلى كبح النمو الاقتصادي والطلب في المستقبل على النفط في البلد الأكثر استخداما له في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد زيادة بنسبة 0.2%، ويقل عن ارتفاع 0.4% في فبراير شباط، مما عزز توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي رفع الفائدة بعد زيادة محتملة في مايو أيار.

اقرأ أيضا:

استقرار أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 86 دولارًا للبرميل

اقرأ أيضا:

“النفط” يصعد رغم المخاوف من الركود.. و”برنت” يسجل 87 دولارا للبرميل