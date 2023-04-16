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شرطة الرياض تضبط 3 مواطنين.. وتكشف التهم الموجهة إليهم
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شرطة الرياض تضبط 3 مواطنين.. وتكشف التهم الموجهة إليهم

شرطة الرياض تضبط 3 مواطنين.. وتكشف التهم الموجهة إليهم

شرطة الرياض تضبط 3 مواطنين.. وتكشف التهم الموجهة إليهم
٠٤:٠٥:٢٩ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح الناري باستخدام مركبة ودراجات نارية مسروقة.

وتم استرداد المركبة وضبط السلاح المستخدم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل من 8 جنسيات.

وجاءت قائمة المخالفين كالتالي:

١- 81 من الجنسية البنجلاديشية.
٢- 29 من الجنسية الباكستانية.
٣- 27 من الجنسية اليمنية.
٤- 18 من الجنسية الهندية.
٥- 6 من الجنسية السودانية.
٦- 3 من الجنسية المصرية.
٧- 2 من الجنسية الإثيوبية.
٨- 2 من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.

وأوضحت أنه جرى ضبط المخالفين في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

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القبض على مقيم

في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية التشادية و 3 مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سلب.

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم استرداد 14 مركبة مسروقة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الرياض المملكة شرطة الرياض شرطة منطقة الرياض

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